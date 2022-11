Darum geht es

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) will die thermischen Netze grossflächig ausbauen. In sechs Stadtquartieren sollen Rohre verlegt werden, durch die erhitztes oder abgekühltes Wasser fliesst. Genutzt werden Abwärme aus dem Klärwerk Werdhölzli oder Klärschlammverwertung sowie See- oder Grundwasser. Bis 2040 soll dieses Netz 70 Prozent der Heizenergie liefern, die in den sechs Gebieten Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg benötigt wird. Das kostet 573 Millionen Franken. Mit diesem Rahmenkredit kann das EWZ den Bau des thermischen Netzes vorfinanzieren.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie hier