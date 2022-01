Verdacht auf Manipulation in Bassersdorf – Das Strassenverkehrsamt wusste von nichts Politiker kritisieren, dass ein Kaderangestellter des Strassenverkehrsamts auch einen Autohandel führt. «Nie und nimmer hätte er eine Bewilligung erhalten», heisst es beim Amt. Kevin Brühlmann

Beim Strassenverkehrsamt in Bassersdorf arbeiten rund 20 Angestellte. Täglich werden bis zu 130 Fahrzeuge kontrolliert. Foto: Dominique Meienberg

Drei Mitarbeiter des Strassenverkehrsamts in Bassersdorf stehen unter Verdacht, Fahrprüfungen und Autokontrollen manipuliert zu haben. (Diese Zeitung machte den Fall am Montag publik.) Alle drei Männer arbeiten seit Mitte November nicht mehr dort. Das Amt hat Strafanzeige eingereicht, die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall.

Einer der Männer war Leiter der Abteilung Zulassungen – dort werden Autos auf ihre Tauglichkeit untersucht. Der Zulassungschef arbeitete mehrere Jahre in Bassersdorf. Im November 2020 war er an der Gründung eines Autohandels im benachbarten Kloten beteiligt. Er war also während eines Jahres gleichzeitig Geschäftsführer einer Firma, die unter anderem Autos importiert und beim Strassenverkehrsamt vorführen muss, und Chef genau dieser Zulassungsbehörde.