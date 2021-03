Angerichtet: Essen testen – Das Sushi schmeckt gut, aber … In Elgg ist ein neues Sushi-Restaurant eröffnet worden. Es schmeckt gut, es mangelt aber an Transparenz. Jonas Gabrieli

Das Sushi aus Elgg schmeckt, zu denken gibt anderes. Foto: Jonas Gabrieli

Während der Pandemie bieten immer mehr Restaurants Lieferservices an. Es gibt aber auch Restaurants, die neu entstehen. So zum Beispiel das Sushi Bia in Elgg, das vor drei Monaten eröffnet wurde. Gleich zweimal machte mich der Lieferdienstservice meines Vertrauens darauf aufmerksam. Grund genug, es zu testen. Auf der Website kann man neben Sushi auch Miso-Suppen und Desserts bestellen.

«Fresh Fish in Every Dish», lautet der Marketingslogan. Leider ist aber nirgends ersichtlich, woher der Fisch stammt, geschweige denn, ob aus nachhaltiger Produktion oder nicht. Das hinterlässt einen unguten Nachgeschmack. Auf Nachfrage schreibt mir das Restaurant via Chat, dass der Lachs aus Norwegen und der Thunfisch aus den Philippinen stammten. Eine Bestätigung der Bestellung an meine Mailadresse ist zudem komplett auf Englisch verfasst.

Eine Stunde Lieferzeit gibt das Restaurant an. Diese Angabe wird eingehalten. Leider sind die bestellten Gyozas (10 Franken) dann aber schon wieder kalt. Zum Glück ist es das einzige Produkt, das warm gegessen werden sollte.

Das bestellte Essen aus Elgg. Foto: Jonas Gabrieli

Nun macht das Restaurant nach dem harzigen Start aber Boden gut: Geschmacklich ist das bestellte Essen nämlich 1a. Der bestellte «Super Mix» (58 Franken) bietet eine breite Auswahl an Hoso, Nigiri, Ura- und Futomaki, die uns allesamt schmecken. Besonders angetan sind wir von den Mangostücken, die sich in einer Rolle verbergen und hervorragend zum Fisch passen.

Dazu gibt es noch einen Algensalat mit Sesamöl (8 Franken), der uns vor allem dank seiner fruchtig-exotischen Salatsauce überzeugt. Zum Dessert haben wir uns noch Mochi (2.50), japanische Reiskuchen mit süsser Füllung, gegönnt. Sie schmecken auch wunderbar, allerdings ist der Teig des Mango-Mochis ziemlich zäh, während sein Pendant mit Grüntee wunderbar weich ist.