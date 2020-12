Hinter den Kulissen – Das System Loredana Keine Künstlerin aus der Schweiz ist erfolgreicher als die Rapperin. Ihr Aufstieg folgt einem Muster. Martin Fischer

Die Gigantin des Deutschrap: Loredana polarisiert, doch ihr Leistungsausweis ist unbestritten beeindruckend. Foto: Bobby / PD

Prolog

Es beginnt mit einem Video, das nicht mal 30 Sekunden dauert. Loredana Zefi, damals 21 Jahre alt, hat es im Februar 2017 auf ihren erst seit kurzem öffentlichen Instagram-Account hochgeladen.

Es zeigt, wie sie im Auto zum Song «Habibi» des kongolesischen Rappers Maître Gims ihre Arme und Lippen bewegt. Solche Videos teilen zu der Zeit auch viele andere Menschen auf Social Media. Doch Loredanas Clip wird in der albanischen Community herumgeschickt – was ihn so besonders macht, ist wie so oft bei viralen Phänomenen nicht eindeutig. Doch: Loredana gewinnt Follower, gerade auch in Deutschland.