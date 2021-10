Impfzentrum in Winterthur – Das Team hat schon 200’000 Impfungen verabreicht Das Team des Impfzentrums Winterthur feierte am Mittwoch einen weiteren Meilenstein. Ab Montag bieten die Betreiber auf dem Rieter-Areal nebst den Impfungen auch Corona-Tests an. Nina Thöny

Donato Colangelo erhielt am Mittwoch zur Impfung noch einen Blumenstrauss. Seine Impfung war die 200’000., die das Team des Impfzentrums Winterthur verabreicht hat. Foto: Madeleine Schoder

«Zweihunderttausendste Impfung!», ruft Zentrumsleiter Thomas Kraft in die grosse Industriehalle, in der im April das Impfzentrum Winterthur eröffnete. Mitarbeitende und Frischgeimpfte klatschen, einige jubeln. Donato Colangelo hat den 200’000 Piks erhalten. Eine Mitarbeiterin überreicht dem 47-Jährigen einen riesigen Blumenstrauss in Herbstfarben. Es sei seine erste Corona-Impfung, sagt Colangelo. Er hatte sich zuvor mit Corona infiziert.

«Aktuell machen die Zweitimpfungen den grössten Teil aus.» Thomas Kraft, Leiter Impfzentrum Winterthur

Die Nachfrage nach Covid-Impfungen liess in letzter Zeit deutlich nach. Derzeit lassen sich im Zentrum laut Kraft täglich zwischen 500 und 700 Personen impfen. Vor drei Wochen waren es noch zwischen 1500 und 1700 pro Tag. «Aktuell machen die Zweitimpfungen den grössten Teil aus», sagt Kraft.