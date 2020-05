Verstärkung aus Lettland – Das Team nimmt Formen an Jasmin Krähenbühl verlängert bei den Red Ants. Zudem stossen zwei junge Unihockeyspielerinnen und die Lettin Evelina Garbare zum Winterthurer NLA-Verein. red

Die Lettin Evelina Garbare bringt internationale Erfahrung ins Winterthurer NLA-Team. Foto: Damian Keller

Mit Jasmin Krähenbühl hat eine weitere wichtige Teamstütze bei den Red Ants verlängert. Letzte Saison war sie nach einem Austauschsemester in Schweden zurückgekehrt, nun startet die junge Bernerin bereits in ihre vierte Saison mit den Winterthurerinnen.

Die 20-jährige Verteidigerin Janine Hohl stösst von den Red Lions Frauenfeld zu den Red Ants. Die Herisauerin will den nächsten Schritt machen und die neue Herausforderung angehen. Die 19-jährige Verteidigerin Luisa Cotti kommt von Piranha Chur. Bereits 2016 hatte sie ihr Debüt in der NLA gegeben. 2018 führte sie die U-19-Nationalmannschaft an der Heim-WM als Captain an. Mit der Defensivspezialistin wird das Team um eine weitere talentierte und aufstrebende Spielerin verstärkt.

Weiter können die Red Ants den Zuzug der lettischen Nationalspielerin Evelina Garbare vermelden. Die 30-jährige Verteidigerin wechselt von Ligakonkurrent Burgdorf Wizards. Neben viel physischer Präsenz bringt sie internationale Erfahrung aus vier Weltmeisterschaften mit ins junge Winterthurer Team.