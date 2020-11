Autorin in Winterthur – «Das Thema hat mich nie mehr losgelassen» Die Winterthurerin Rosmarie Schoop hat eine Familiengeschichte geschrieben, die in der Schweiz und in Chile spielt. Damit kam sie auch ihrer eigenen Geschichte näher. Elisabetta Antonelli

Rosmarie Schoop will mit ihrem Roman ihre Grossmutter rehabilitieren. Foto: Enzo Lopardo

Chile ist ein Land, das die 52-jährige Rosmarie Schoop gut kennt; es ist die Heimat ihrer verstorbenen Mutter. Schon als Kind reiste sie mit ihrer Familie immer wieder von Winterthur nach Südamerika in die Ferien und erkundete Chile. Dort hat sie auch die stillgelegten Salpeterwerke kennen gelernt und die dazugehörigen verlassenen Städte. «Mein Vater, ein Schweizer, war sehr fasziniert von diesen Geisterstädten», sagt Rosmarie Schoop. «Auch mich hat das Thema seither nie mehr losgelassen.»

Wenn Rosmarie Schoop von Chile-Salpeter spricht, gerät sie sogleich in ein freudiges Feuer. «Diese Geschichte kennt man hier einfach zu wenig gut! Dabei ist das Chile-Salpeter ein Begriff.» Chile-Salpeter oder Natriumnitrat wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem für die Herstellung von Dünger und Schiesspulver verwendet. «Es verhalf Chile zu einem gewissen Wohlstand.» Wie es gewonnen wurde und wie in Chile die Arbeiter dafür leiden mussten – das interessierte Rosmarie Schoop. Sie recherchierte breit, und was sie entdeckte, beschäftigte sie. Ganze Städte seien zwar für die Arbeiter mitten in der Wüste aufgestellt worden, doch die Unterdrückung war gross. «Da passierten schlimme Dinge.» Damals seien die Gewerkschaften entstanden oder etwa die Frauenbewegung. Auch davon handelt Rosmarie Schoops erster Roman.