Bevölkerungswachstum in Winterthur – Das Tösstal wächst doppelt so schnell wie die Stadt Im ganzen Kanton Zürich wächst die Bevölkerung jährlich um rund ein Prozent, vor allem durch Zuwanderung. Das gilt auch für Winterthur und sein Umland – doch einige Gemeinden tanzen aus der Reihe. Michael Graf

Der Bauboom im Tösstal geht weiter: Baugespann in Kollbrunn. Foto: Madeleine Schoder

Seit 13 Jahren darf Winterthur sich «Grossstadt» nennen. Die Grenze von 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde, nach Zählung der Einwohnerkontrolle, am 4. Juli 2008 geknackt. Seither zeigte die Bevölkerungszahl stets nach oben. Über 1000 Personen kamen pro Jahr dazu. In den nächsten Jahren werden mehrere neue Schulhäuser nötig sein.

Winterthur – voll normal!

Boomtown Winterthur? Jein. Tatsächlich ist Winterthur eine ganz durchschnittliche Gemeinde in einem wachsenden Kanton. Der ganze Kanton Zürich ist in den letzten fünf Jahren um 180’000 Personen gewachsen, wie das Statistische Amt am Dienstag vorrechnete. Ende 2020 lebten laut der jährlichen Bevölkerungserhebung 1’551’300 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton, 1 Prozent mehr als im Vorjahr.