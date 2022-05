Festivals in Winterthur – Das totale Kulturerlebnis in der ehemaligen Industriehalle Mit vier Grossanlässen startet die Kulturstadt im Juni durch. Zwei Wochen lang bespielt das Musikkollegium die Halle 53. Helmut Dworschak

Le Grand Rituel

Über 80 Jugendliche tanzen «Le Sacre du printemps». Hier sind sie bei einer Probe. Foto: PD

Der Komponist Igor Strawinsky und die Sulzerhalle 53 stehen im Zentrum des Festivals «Le Grand Rituel». Damit bespielt das Musikkollegium erstmals im grossen Stil die beeindruckende ehemalige Industriehalle am Katharina-Sulzer-Platz, die jetzt noch meist als Parkplatz oder für Fotoshootings genutzt wird. Bald soll die Halle zum Konzertsaal umgebaut werden. Der Name Strawinsky ist eng mit Winterthur verbunden: Der Mäzen Werner Reinhart war an der Entstehung des Melodramas «L’Histoire du soldat» (1918) beteiligt und unterstützte und förderte Strawinsky auch weiterhin.