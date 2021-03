Aufgefallen Gastro Winterthur – Das Trübli-Team kocht in Interlaken Das The Hey Hotel aus Interlaken hat das Team des Restaurants Trübli für zwei Pop-up-Dinner eingeladen. Denn im Hotel dürfen sie, was im Restaurant nicht erlaubt ist. Nicole Döbeli

Trübli-Gastgeber Alexander Bindig wird mit seinem Team in einem Hotel in Interlaken kochen. Foto: Enzo Lopardo

«Nachdem die Ankündigung raus war, habe ich bis um elf Uhr abends Anfragen beantwortet», sagt Hotelier Gabriel Stucki. Früher im Park-Hotel Winterthur angestellt, eröffnete er im Mai letzten Jahres das The Hey Hotel in Interlaken. Weil die Buchungen in diesem Monat noch nicht so liefen wie erhofft, kam er auf die Idee, einen Koch aus der alten Heimat ins Berner Oberland einzuladen. So kommt es nun, dass das Team des Restaurants Trübli am 19. und 20. März die Gäste des Hotels bekochen wird.

Stucki und Alexander Bindig, Pächter des Trübli, kennen sich aus Winterthur. Das Arrangement sei «lustig und spontan» zustande gekommen. «Wir werden unsere Menüs kochen wie sonst auch», sagt Bindig. Unter den geltenden Schutzmassnahmen ist das derzeit in Hotels erlaubt – in Restaurants nicht. «Das ist halt die Politik», sagt Bindig nur.