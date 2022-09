Sommerserie: Ein Tag in der Stadt – Das überraschend grosse Herz der Stadt Das Zentrum der Stadt hat alles zu bieten, was Winterthur ausmacht. Eine 24-Stunden-Reportage quer durch den Kreis Stadt, der grösser ist, als man denkt. Gregory von Ballmoos

Der Stadtpark ist am Tag Treffpunkt für alle – in der Nacht wird er eher gemieden. Foto: Enzo Lopardo

Den Winterthurer Kreis 1 gibt es nicht. Während die Menschen in Seen oder Oberwinterthur wissen, zu welchem Stadtkreis sie gehören, nimmt man das im Kreis Stadt nicht wahr. Hier sehen sich die Quartiere eigenständig. Das ist das Fazit einer kleinen Umfrage an verschiedenen Orten im Stadtkreis 1. Auf die Idee, dass das Innere Lind, das Tössfeld und die Altstadt zusammengehören, kommt kaum jemand. Noch überraschter reagieren die Personen bei der kleinen Umfrage, wenn ihnen gesagt wird, dass auch das Bruderhaus, der Gamser und Teile des Tössufers zu «ihrem» Stadtkreis gehören. Der Kreis 1 teilt Winterthur in der Mitte von Nord nach Süd. Im Osten befinden sich die Kreise Oberwinterthur, Mattenbach und Seen. Im Westen Veltheim, Wülflingen und Töss.