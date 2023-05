Kunstturner aus Winterthur – Das unbeschreibliche Gefühl nach dem Comeback Samir Serhani vom TV Hegi schliesst die Zürcher Kunstturnertage in Wetzikon auf dem 3. Rang ab. Der Winterthurer bestritt seinen ersten Wettkampf nach überstandener Knieverletzung. Renate Ried

Samir Serhani vom TV Hegi mischte an den Zürcher Kunstturnertagen in Wetzikon an der Spitze mit. Foto: Harald von Mengden

Auch die 105. Zürcher Kunstturnertage waren gut besetzt: Sechs Nationalkader-Athleten traten in Wetzikon an, darunter Ian Raubal (TV Opfikon-Glattbrugg), der eigens von den USA in die Schweiz gereist war und nach einer fast fehlerfreien Darbietung als Sieger aus dem Wettkampf hervorging. Der Mehrkampf in der Königsklasse P6 blieb bis zum Schluss spannend, die Turner schenkten sich nichts.

Die Favoritengruppe mit Samir Serhani (TV Hegi) begann am Boden. Für den Winterthurer war es eine emotionale Angelegenheit. Nach einer Knieverletzung gaben ihm Anfang 2022 die Ärzte die Anweisung, in Zukunft auf die «Sprunggeräte» Boden und Sprung zu verzichten. «Ich musste mich mit dieser Diagnose auseinandersetzen und entscheiden, ob ich überhaupt weitermache und nur noch an vier Geräten turne. Das war nicht einfach, da ich Bodenturnen sehr mag.»

Samir Serhani entschied sich fürs Turnen und blieb dabei. Im September 2022 ergab eine weitere medizinische Untersuchung, dass das Knie nicht so schlimm verletzt ist, wie zuerst diagnostiziert worden war, und Samir Serhani wagte sich wieder an den Aufbau der Sprunggeräte. Am Wochenende in Wetzikon bestritt er nun seinen ersten Mehrkampf seit zweieinhalb Jahren.

Als er seine Bodenübung zum Auftakt beendet hatte, waren ihm Erleichterung und Freude anzusehen; der 9. Zwischenrang blieb nebensächlich. «Ich blieb schmerzfrei und wusste, es geht», sagte Serhani. Er konnte sich von Durchgang zu Durchgang steigern. Am Ende wurde er ausgezeichneter Dritter. «Ich bin megahappy», war sein erstes Statement. «Ich kann wieder um einen Allround-Sieg mitturnen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Dieser dritte Rang motiviert mich, dranzubleiben.»

Universiade als Ziel

Für Samir Serhani und die anderen Nationalkader-Athleten waren die Kunstturnertage vor allem auch ein Qualifikationswettkampf für die Universiade, die Olympischen Spiele der Studenten in Chengdu (China) im August. Die Zürcher sowie die Mittelländischen Kunstturnertage nächsten Samstag gelten als Selektionswettkampf.

Neben Serhani konnten weitere Turner aus der Region auf sich aufmerksam machen. Im P5 sicherte sich Luis Brandenberger (TV Henggart) den 3. Rang, sein Vereinskollege Ben Wolfer wurde Siebter. Für die Junioren galt der Wettkampf als Qualifikation für ihre Schweizer Meisterschaften am 3./4. Juni in Volketswil.

