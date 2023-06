Unglück am Escher-Wyss-Platz – Das verdächtige Rumpeln rührte nicht vom Unfallopfer Drei Personen hat die Polizei verdächtigt, am Tod des überfahrenen Knaben am Escher-Wyss-Platz schuld zu sein. Ein Lieferwagenfahrer wurde nun entlastet – auch dank modernster Technik. Lorenzo Petrò

An dieser Stelle querte der tödlich verunfallte Knabe den Escher-Wyss-Platz. Ein verdächtiger Autofahrer konnte nun entlastet werden. Foto: Urs Jaudas

Drei Stunden nach dem tödlichen Unfall, der sich Ende 2022 auf dem Escher-Wyss-Platz ereignete, meldete sich der Fahrer eines Autos bei der Polizei: Er habe ein verdächtiges Rumpeln gehört, als er über den Platz gefahren sei. Möglicherweise sei er in den tödlichen Unfall eines fünfjährigen Buben verwickelt, der sich kurz vor acht Uhr morgens auf dem Weg von zu Hause zum Kindergarten Schütze befunden habe.

Hat er den Buben überfahren? Die Ermittlungen der Zürcher Stadtpolizei hatten ergeben, dass der Knabe vermutlich von einem Lastwagen erfasst und dann von einem oder mehreren Autos überrollt worden war. Im Zuge der Ermittlungen wurden Strafverfahren gegen drei Personen eingeleitet: Eine Person war mit einem Lastwagen unterwegs, zwei mit einem Personenwagen.

Verdächtige Autos per 3-D-Scan ausgemessen

Im Fall eines Autofahrers scheint die Sache nun geklärt: Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Mann eingestellt, wie die NZZ schreibt. Bereits am Unfalltag im Dezember letzten Jahres war klar geworden, dass der Mann als Tatverdächtiger nur bedingt infrage kommt: Der 54-Jährige war nach seiner Schilderung der Fahrt gar nicht an der Unfallstelle vorbeigekommen. Er gab an, über die Wipkingerbrücke in Richtung Escher-Wyss-Platz gefahren, dann zum Limmatplatz abgebogen und weiter in Richtung Langstrasse gefahren zu sein.

Doch erst ein aufwendiges technisches Verfahren konnte den Mann endgültig entlasten: Am Tag nach dem Unfall liessen die Ermittler das Auto sowie den Fahrer selbst mit 3-D-Technik vermessen. Dann suchten die Spezialisten das gesamte Fahrzeug nach Spuren ab und nahmen Abdrücke der Reifenprofile. Das gleiche Verfahren wurde für die beiden anderen möglicherweise am Unfall beteiligten Fahrer angewandt.

Aufnahmen aus Tram liefern Entlastung

Später suchten die Ermittler auf den Bildern der Überwachungskameras eines Trams der Linie 17, das zur Zeit des Unfalls über den Platz gefahren war, nach Aufnahmen der Autos und ihrer Lenker. Das Auto des Mannes, der sich am Dezembernachmittag bei der Polizei gemeldet hatte, war auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Auch die weiteren gesicherten Spuren ergaben keine Hinweise auf eine Beteiligung des Mannes am Unfall.

Er erhielt gemäss NZZ eine Entschädigung von 3100 Franken, weil sein Fahrzeug für die Untersuchung beschlagnahmt wurde und er sich ein Ersatzfahrzeug anschaffen musste, um seine Arbeit fortsetzen zu können.

Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Die Strafverfahren gegen einen Lastwagen- und einen Autolenker laufen weiter. Zum genauen Unfallhergang will sich die Staatsanwaltschaft nicht äussern, solange dieser Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Für die beiden weiteren verdächtigten Fahrer gilt die Unschuldsvermutung.

Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Unfall. In einem Vorstoss fordern die grünliberale Gemeinderätin Carla Reinhard und der Grüne Markus Knauss schnelle Massnahmen, welche die Sicherheit auf dem Platz erhöhen sollen. Langfrist solle das ganze Verkehrsregime geändert werden, weil aufgrund eines Neubaus ab 2026 bis zu 200 Schulkinder den Platz kreuzen könnten.

