Unterwegs mit Zürichs «Mister Krebs» – Das vergessene Wassertier Wegen der Hitze und der Trockenheit reden alle von den leidenden Fischen. Dabei wird der Flusskrebs übersehen. Zoologe Thomas Stucki hält dagegen. Pascal Unternährer Silas Zindel (Fotos)

1 / 2 Zoologe Thomas Stucki erinnert in perfekter Flusskrebs-Umgebung an eine ehemals stark verbreitete einheimische Tierart, den Steinkrebs. Foto: Silas Zindel

«Wo haben Sie den gefunden?» Zwei Schüler auf dem Heimweg wundern sich, als Thomas Stucki am Wegrand steht und einen Krebs begutachtet. Stucki präsentiert das Tier und bietet den Schülern an, ihn einmal selber in die Hand zu nehmen.