Parlament Illnau-Effretikon – Das Volk hat beim Dorfplatz die Wahl Es könnte bald vorwärtsgehen mit dem Dorfplatz in Illnau. Die Vorlage kommt an die Urne, zwei Varianten stehen zur Wahl. Nadja Ehrbar

Das Illnau-Effretiker Parlament tagt wegen der Corona-Pandemie mit genügend Abstand und neuer Sitzordnung. Foto: Nadja Ehrbar

Welche Variante für einen Dorfplatz in Illnau umgesetzt werden soll, bestimmt das Volk an der Urne. Das hat der Grosse Gemeinderat Illnau-Effretikon am Donnerstagabend entschieden. Es war dies die erste Sitzung, die nach dem Lockdown während der Corona-Pandemie wieder stattgefunden hat – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.