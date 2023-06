Rassistische Hetze in Finnland – Das Vorbild des Massenmörders Breivik wird Chef des Parlaments Er gilt als «verbaler Randalierer» und «Verantwortungsvermeider»: Der rechtsextreme Blogger Jussi Halla-aho, verurteilt wegen Volksverhetzung, wird neuer finnischer Parlamentssprecher. Alex Rühle aus Stockholm

Spiritus Rector der rechtspopulistischen Wahren Finnen, die nach den jüngsten Wahlen als zweitstärkste Partei Teil der neuen Regierungskoalition sind: Der neue Parlamentssprecher Jussi Halla-aho. Foto: Imago

Muslime? Anhänger einer «pädophilen Religion». Mohammed? «Ein Pädophiler.» Somalier? Ihre «genetischen Merkmale» prädestinieren sie dazu, Menschen auszurauben oder auf Staatskosten zu leben. So könnte man ewig weiterzitieren, aber es ist ja einfach nur rassistische Hetze der plumpsten Art. Interessanter ist, von wem sie stammt. Jussi Halla-aho wurde soeben zum neuen Sprecher des finnischen Parlaments bestimmt.

Oft ist davon die Rede, die extreme Rechte dringe in vielen westlichen Ländern immer weiter in die Mitte der Gesellschaft vor. Es gibt wenige politische Figuren in Europa, auf die das so exemplarisch zutrifft wie auf Jussi Halla-aho (52), Spiritus Rector der rechtspopulistischen Wahren Finnen (auf Finnisch: Perussuomalaiset, kurz PS), die nach den jüngsten Wahlen als zweitstärkste Partei Teil der neuen Regierungskoalition sind.

Die Wahren Finnen sind salonfähig geworden

Jahrelang hatte sein Vorgänger Timo Soini daran gearbeitet, die PS salonfähig zu machen, alle offen rassistische Rhetorik zu vermeiden. Mit Erfolg: Die PS wurde schon 2015 Teil einer Regierungskoalition. Als Soini die Geschäfte dann an einen ähnlich gemässigten Nachfolger übergeben wollte, revoltierte die Basis und machte den Hardliner Halla-aho zum Parteichef. Die Partei zerbrach in zwei Teile, die neu gegründete moderate Blaue Zukunft verschwand in der Versenkung. Die radikalisierte PS aber bekam bald neuen Auftrieb.

Halla-aho hat Charisma, zumindest im Netz. Auf Twitter folgen ihm 120’000 Personen, was für ein Land mit fünf Millionen Einwohnern viel ist. Bei den Parlamentswahlen 2019 erhielt er die meisten Stimmen in ganz Finnland.

Der Politologe Oula Silvennoinen von der Universität Helsinki sagt, Halla-ahos Beliebtheit rühre auch daher, dass er ein «Verantwortungsvermeider» sei, der gern herumpolemisiert, aber nie zu finden sei, wenn konstruktive Politik gefordert werde. Man könne das gut im Stadtrat von Helsinki sehen, wo Halla-aho ebenfalls einen Sitz habe, aber die meiste Zeit damit verbringe, verbal zu randalieren. Insofern müsste ihm sein neuer Posten zupasskommen: Der Parlamentssprecher hat nach dem Staatspräsidenten und dem Premierminister den drittwichtigsten Posten inne, macht aber aktiv keine Politik.

Sein Blog strotzt nur so vor rassistischen und misogynen Äusserungen.

Halla-aho studierte Slawistik, promovierte in Philosophie, arbeitete als Visabeamter und als Lehrer für Altkirchenslawisch. Seine Hauptenergie aber floss bald schon in seinen Blog «Scripta – Schriften über den untergehenden Westen», der nur so strotzt vor rassistischen und misogynen Äusserungen. So hoffte er, dass mit der Zunahme der Sexualdelikte die «richtigen Leute» vergewaltigt würden, nämlich die «grün-linken Weltretter und ihre Wähler», und vertrat die unter Rechtsextremen kursierende Umvolkungstheorie, der zufolge ein geheimer Plan bestehe, Migranten nach Europa zu schleusen, um die weisse Mehrheitsbevölkerung auszutauschen. Der norwegische Massenmörder Anders Breivik berief sich in seinem Bekennerpamphlet auf Halla-ahos Schriften.

Die Zeitung «Helsingin Sanomat» (HS) zweifelte zuletzt Halla-ahos Eignung als politischer Repräsentant an, schliesslich heisse es in §1, Abs. 60 der finnischen Verfassung: «Minister müssen Staatsbürger sein, die für ihre Ehrlichkeit und Sachkenntnis bekannt sind.» Halla-aho aber wurde für die eingangs zitierten Behauptungen 2012 wegen Volksverhetzung verurteilt. Zwar ist das Urteil elf Jahre alt, Oula Silvennoinen aber sagt, Halla-aho vertrete weiterhin extremistische Meinungen, «die er nur rhetorisch geschickter verpackt». So schrieb er etwa in Bezug auf Migration und Verbrechen am 11. Juni, es sei «sinnlos, Wasser ins Boot zu lassen und sich dann zu ärgern, wenn die Alternative darin besteht, kein Wasser ins Boot zu lassen».

In Finnland herrscht kaum Aufregung um Halla-ahos Ernennung – vielleicht auch, weil die Wahren Finnen eben längst im politischen Mainstream angekommen sind.



