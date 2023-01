Kolumne Stadtverbesserer – Das W in AKW steht für Winterthur Die SVP greift in ihrer Atomstrom-Initiative zu kurz. Wer die Kernkraft wahrhaft liebt, sollte einen Meiler auf Stadtgebiet fordern. Michael Graf

Erinnern Sie sich an den Loriot-Sketch mit dem sprechenden Hund? Weil der Hund eigentlich nichts anderes vokalisieren kann als ein langgezogenes Ooh, lässt ihn sein Herrchen nur Sätze «sagen», die viele Ooh-Laute enthalten. Etwa diesen einprägsamen Nonsens: «Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom.»

Dies fiel dem Stadtverbesserer neulich wieder ein. Denn auch die SVP Winterthur fühlt sich unwohl ohne Atomstrom. Und lanciert eine Initiative, ihn zurückzubringen. Logisch – sie ist eine Polpartei.

Einfach billigen Strom aus dem Aargau zu importieren, ist aber eigentlich zu mutlos. Wenn die Liebe zum Atomstrom schon so gross ist, dass die SVP und andere bürgerliche Parteien in nahezu jeder Parlamentssitzung ein Loblied anstimmen, dann wäre es doch nichts als logisch, auch ein eigenes Atomkraftwerk für Winterthur zu fordern. Oder hört die Liebe abrupt auf, wenn der Meiler vor der eigenen Haustür steht?

So ein Kühlturm hat ja auch eine gewisse brutalistische Schönheit.

Das W in AKW – es könnte für Winterthur stehen. Platz wäre zum Beispiel auf der Zeughauswiese oder auf der Allmend Grüzefeld, wo bloss ein paar Bäume und Frisbeegolf-Körbe weichen müssten. So ein Kühlturm hat ja auch durchaus eine gewisse brutalistische Schönheit. Und die Stadt Zürich leistet sich mit dem Swissmill-Getreidesilo auch einen fensterlosen Betonturm an bester Lage.

Die Dampfwolke würde im Winter nicht weiter stören, dann steckt die Stadt sowieso oft unter der Nebeldecke. Und in den Hitzesommern wäre etwas Kühlung durch Wasserdampf eigentlich gar nicht verkehrt. Noch besser wäre eine Nutzung der Abwärme für ein zweites Fernwärmenetz. Zudem bliebe das Land rundherum frei von ungeliebten Windrädern.

Das Heizproblem und das Stromproblem auf einen Schlag gelöst – und erst noch das Landschaftsbild geschont. Wäre das nicht die eigentliche Lösung, liebe SVP?

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.