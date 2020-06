Schwarzarbeit in Winterthur – «Das war doch nur ein Verwandter von mir» Ein Kebab-Verkäufer muss über 12’000 Franken zahlen – er hatte illegal ein Familienmitglied beschäftigt. Das komme immer wieder vor, heisst es bei anderen Döner-Lokalen. Mirko Plüss

«Das fällt meistens nicht auf»: Dass Verwandte in Döner-Lokalen aushelfen, soll regelmässig vorkommen. Foto: Keystone

Seit vielen Jahren geschäftet der Mann in der Winterthurer Altstadt als Kebab-Verkäufer, mit wechselnden Angestellten. Mehr als einmal waren in der Küche und an der Theke auch Personen ohne gültige Formulare tätig, nun folgt dafür die Quittung: Wegen wiederholter Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung muss der Kebab-Verkäufer 12’600 Franken Geldstrafe zahlen. Es ist bereits der dritte Strafbefehl der Staatsanwaltschaft gegen den Mann, bei den ersten zwei waren die Strafen noch bedingt.