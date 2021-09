Handball: Pfadi verliert – Das war zuwenig gut für einen meisterlichen Start Pfadi Winterthur ist der Start in die neue Meisterschaft missglückt. Der Titelverteidiger bezog mit dem 30:32 beim BSV Bern eine berechtigte Niederlage. Nicht alles genügte, um mit zwei Punkten heimkehren zu dürfen. Urs Stanger

Mit Ante Kaleb hatten die Winterthurer in der Startphase grösste Mühe, er erzielte sieben Tore zur 13:9-Führung. Raphael Moser

Am Schluss feierten sie stehend ihre Leute. Die Zuschauer in der zweitschönsten Schweizer Handballhalle hatten einen aufwühlenden Match miterlebt, einen mit gutem Ende für die Eigenen. Unverdient war dieser Starterfolg über die Winterthurer, die als Meister nach Gümligen gereist waren, nicht. Der BSV Bern machte mehr aus seinen Möglichkeiten, liess nie locker und hatte am Schluss die Nase vorn. Auch, weil man immer wieder Pfadis Mängel bestrafen konnte.

«Wir waren nur in kurzen Phase gut genug. Das reicht nicht, um ein Startspiel in Bern gewinnen zu können», erklärte Pfadis Trainer Goran Cvetkovic. Diese kurzen Phasen ermöglichten es seiner Mannschaft immerhin, um mehrmals zum BSV aufschliessen zu können.