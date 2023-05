Saisonrückblick – Das waren die prägendsten Momente der FCW-Saison 36 Meisterschaftsspiele, 3 Cupspiele, 43 Tore, 67 Gegentore, 1 Cup-Achtelfinal, 1 Ligaerhalt. Das sind die nackten Zahlen zur Saison des FC Winterthur. Geprägt wurde die Saison aber vor allem durch diese Momente. Gregory von Ballmoos

Alles im Blick: Samir Ramizi jubelt nach dem ersten FCW-Tor in der Super League. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

16.7.2022 – Der Auftakt

2 Minuten und 24 Sekunden dauerte es, bis der FCW sein erstes Tor in der Super League feierte. Samir Ramizi erzielte es gegen den FC Basel nach Vorarbeit von Roman Buess. Es war der perfekte Start für den FCW in das Super-League-Abenteuer. Für viele Winterthurer war es das erste Spiel in der höchsten Liga überhaupt. Auch für den 32-jährigen Routinier Granit Lekaj. «Damit ging ein Traum in Erfüllung», sagte er. Das Spiel endete 1:1 und mit der Gewissheit, dass der FCW im besten Fall mit den Besten mithalten kann.

10.9.2022 – Der Tiefpunkt

0:6 ging der FC Winterthur gegen den FC Luzern unter. Das Resultat ging in dieser Höhe absolut in Ordnung. Der FC Winterthur war an jenem Septemberabend chancenlos. Captain Lekaj sprach danach gar von einer Riesenfrechheit, die man gezeigt habe. Es war das einzige Mal überhaupt, dass es Pfiffe gab vom Publikum. Selbst am Saisonende, als der FCW sich taumelnd über die Ziellinie rettete, blieb die Stimmung positiv. Nach der Niederlage folgten die Nationalmannschaftspause und viele Gespräche.

2.10.2022 – Die Erlösung

Die Pause und die Gespräche halfen offensichtlich. Denn der FC Winterthur gewann das erste Spiel nach der Klatsche gegen Luzern. Das 3:1 in Sitten war der erste Sieg seit über 13’000 Tagen in der obersten Liga. Die bittersüsseste Geschichte an diesem Nachmittag schrieb Samuel Ballet. In den Wochen zuvor musste er etwas unten durch, bekam dann eine Startelfnomination und machte das 2:1. Es war sein einziges Tor in dieser Saison, wohl auch weil sich der junge Flügel schwer verletzte und mehrere Wochen ausfiel.

29.1.2023 – Die Reise

Basteln und singen war im Wagen der Sirupkurve angesagt. Foto: Andreas Mösli (FCW)

Die Fans standen über die ganze Saison hinweg hinter ihrem Team. Über 1000 von ihnen waren am Pfingstmontag in Bern, über 500 kamen zur Nichtabstiegsfeier auf die Schützenwiese. Trotz 20 Niederlagen in 36 Spielen – so viele wie kein anderes Team in der Liga – gab es nur ein einziges Mal Pfiffe, das war beim 0:6 gegen Luzern. Die Schützenwiese war im Übrigen so oft ausverkauft wie kein anderes Stadion in der Schweiz.

Am 29. Januar gab es aber selbst für den FC Winterthur eine Premiere. Zum ersten Mal reiste die Sirupkurve an ein Auswärtsspiel. Bei der 1:5-Niederlage standen die Kleinsten in der Fankurve im Berner Wankdorf. Trotz der Niederlage wiederholten sie die Reise am Pfingstmontag.

15.2.2023 – Der Abschied

Die Bierkurve ganz in Schwarz und mit dem Banner: «Danke für dis Engagement – RIP HWK!» Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Dieser Mittwoch Mitte Februar war kein Spieltag, und dennoch war es ein Tag, der in Erinnerung bleiben wird. Am 15. Februar verstarb Hannes W. Keller nach langer Krankheit. Dem ehemaligen Präsidenten ist es zu verdanken, dass der Verein diese Super-League-Saison erleben durfte, auch wenn es nie der Ehrgeiz von HWK war, in die Super League aufzusteigen. Wichtiger war ihm ein gesunder Verein, dafür schauen nun seine Söhne Mike und Tobias.

4.3.2023 – Die Bestätigung

Es dauerte bis zum 23. Spieltag, bis die Prophezeiung von Trainer Bruno Berner eintraf. Er meinte, dass sein Team gegen alle Mannschaften in der Liga punkten könne. Mit dem 1:1 gegen YB im März gelang das. Der Punkt war die eine Bestätigung für die Winterthurer, die Art und Weise, wie er zustande kam, die andere. Trotz dem Ausfall von Samir Ramizi und Nishan Burkart gelang den Winterthurern ein ordentliches Spiel, und die beiden Stürmer Joaquìn Ardaiz und Roman Buess zeigten, dass sie auch zusammen stürmen können. Ardaiz legte das 1:1 für Buess auf.

16.4.2023 – Die FCW-Art

Beim Spiel in St. Gallen zeigte FCW-Sprecher Andreas Mösli einmal mehr, dass der FCW für mehr steht als «nur» Fussball. Ein Fan, der direkt vor der Pressetribüne sass, beleidigte den überragenden Matteo Di Giusto während des Spiels homophob. Der FCW-Sprecher reagierte mit einem deftigen Konter. Später schrieb Mösli auf Instagram: «Deftige Konter: bekanntlich eine Stärke des FCW. Auf und neben dem Platz.»

6.5.2023 – Der Sieg

Am Schluss gibt ein Sieg im Fussball immer drei Punkte. Dennoch dürfte das 1:0 im Wallis Anfang Mai der wohl wichtigste Sieg des FCW in dieser Saison gewesen sein. Nishan Burkart machte das Tor, und Hekuran Kryeziu lieferte seine beste Leistung ab. Mit jenem Sieg sprangen die Winterthurer auf den 9. Platz. Es war der letzte Positionswechsel der beiden Teams.

29.5.2023 – Die Hilfe

Am Schluss mussten die St. Galler etwas nachhelfen. Denn der FC Winterthur schaffte den Ligaerhalt nicht ganz aus eigener Kraft. Er brauchte den Sieg des FCSG gegen Sion, das erledigten die St. Galler sehr souverän und früh. Die Winterthurer konnten bereits entspannt in die zweite Halbzeit starten.

