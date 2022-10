FCW in Sion – Das Warten hat ein Ende – Der FCW gewinnt zum ersten Mal Bei der Torpremiere von Mario Balotelli schlägt der FC Winterthur den FC Sion mit 3:1. Es ist der erste Sieg in der höchsten Liga seit über 37 Jahren. Gregory von Ballmoos

Timothy Fayulu jubelt nach dem Spiel vor der Winterthurer Fankurve. Hinter ihm Smair Ramizi, Michael Gonçalves und Souleymane Diaby. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Sie tanzten und sprangen auf den Rängen und auf dem Feld. 13’673 Tage musste man in Winterthur auf diesen Moment, auf einen Sieg in der höchsten Spielklasse, warten. Vom 3:1 gegen den SC Zug am 26. April 1985 bis zum 3:1 am 2. Oktober 2022 gegen den FC Sion. Und diesen Sieg hat sich der FC Winterthur absolut verdient.