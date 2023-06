Kolumne Landluft – Das Weinhotel wird zum Reimhotel Fein, aber nicht gemein, so soll es sein. Wenn das Hotel Rebensaft verspricht, inspiriert das gleich zum Frei-Gedicht. Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Aus dem Restaurant Sonne in Seuzach wird bald ein Weinhotel. Die Küche hat einiges zu bieten, das hat auch der «Gault Millau» mit 14 Punkten bestätigt – also ein Feinhotel, aber kein Geheimhotel. Als Dorfbeiz lässt sich die Sonne nicht mehr zählen trotz ländlicher Umgebung, sie ist ein gehobenes Lokal und kein Vereinshotel.

Was hübsch aussieht und gut schmeckt, ist hoffentlich auch sauber, sonst entstünde bald der Ruf eines Keimhotels. Ein Problem ist bis jetzt aber nur, einen Platz zu ergattern ohne Reservation. Wer Glück hat, springt besser schnell rein-ins-Hotel. Am Ende ist es ja zum Brauchen da und kein Schreinhotel.

Aber nicht alle trinken gern Wein. Im Freundeskreis wird deshalb getrickst und vorab von Bier erzählt, bis der Schwindel auffliegt und der Angeschmierte realisiert, er ging auf den Leim im Hotel. Aber lieber ein bisschen angelogen, dafür mit Freunden unterwegs, als allein im Hotel. Zum Glück bietet die Karte dann doch Alternativen, da hatte er nochmals Schwein-im-Hotel.

Auf die Wünsche der Gäste eingehen ist inmitten einer Krise der Gastronomie ein guter Rat, man will ja keinen Ruf als Gemeinhotel. Also sagt man besser Ja, sonst heisst es in den Google-Bewertungen bald, die Sonne sei ein Nein-Hotel. Und diesen Weg beschreiten will wirklich kein Hotel.

Solange das Konzept noch nicht umgesetzt ist, ist das Weinhotel sowieso ein Scheinhotel. Und Sie fragen sich nach 1600 Zeichen: Was soll diese Kolumne eigentlich sein? Nun, vielleicht ist der einzige Zusammenhang, dass ein paar Gläser vergorener Traubensaft die Fantasie beflügeln, als befände man sich in einem Reimhotel.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.