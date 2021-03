Skiakrobat aus Alten – Das Weinland hat einen Weltcupsieger Pirmin Werner schafft den perfekt Abschluss seiner grossartigen WM-Woche in Kasachstan. Am Aerials-Weltcupfinal springt der Altemer zum ersten Weltcupsieg. Urs Stanger

Pirmin Werner fliegt am Weltcupfinal in Almaty auf den 1. Platz. PD

Am Mittwoch als bester Schweizer auf Platz 4 im Einzel und am Donnerstag die Silbermedaille im Teamevent: Die Aerials-WM in Almaty war für den 21-jährigen Pirmin Werner ein grosser Erfolg. Doch damit nicht genug. Am Samstagmorgen toppte der Weinländer seine bisherigen Leistungen sogar noch.

Am Weltcupfinal in den Bergen Kasachstans war er nicht zu übertreffen. Er siegte vor seinem Teamkollegen Nicolas Gygax, der zum ersten Mal den Sprung aufs Weltcup-Podest schaffte, und dem Kanadier Lewis Irving.

Vom WM-Feld waren die Amerikaner nicht mehr am Start. Die Russen mussten sich für einmal mit hinteren Rängen begnügen. Maxim Burow, der in dieser Saison im Weltcup noch ungeschlagen war und zudem im Einzel sowie Team WM-Gold holte, wurde nur Zehnter.

Dritter im Gesamt-Weltcup

Dennoch war Burow der Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung natürlich nicht mehr zu nehmen. Noé Roth, der Titelverteidiger, folgt auf dem 2. Platz. Pirmin Werner rückte in diesem siebten und letzten Wettkampf noch vom 6. auf den 3. Gesamtrang vor. Vor einem Jahr hatte er die Weltcupsaison als Vierter abgeschlossen.

Seine starken Auftritte in dieser Woche machen Mut für die Olympischen Spielen 2022 in Peking. Werner gehört definitiv zur Weltspitze.