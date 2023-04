Recycling im Weinland – Das Weinland recycelte schon 15,5 Tonnen Plastik Seit Anfang Jahr sammeln alle Gemeinden der Kehrichtorganisation Wyland (Kewy) ihre Kunststoffabfälle gemeinsam.

In den 18 Kewy-Gemeinden kamen von Januar bis März 2023 insgesamt 7200 gefüllte Säcke mit Kunststoffabfällen zusammen. Foto: PD

Die Kehrichtorganisation Wyland (Kewy) führte per Anfang Jahr in ihrem ganzen Gebiet ein gemeinsames Kunststoff-Recyclingsystem ein. Finanziert wird dieses durch den Verkauf von kostenpflichtigen Sammelsäcken.

Wie die Organisation nun mitteilt, kamen in den 18 Kewy-Gemeinden von Anfang Jahr bis Ende März bereits 7200 gefüllte Säcke mit Plastikabfällen zusammen. Insgesamt konnten so 15,5 Tonnen Haushaltskunststoffe recycelt werden. Auch die Organisation der Sammelstellen und die Logistik hätten sich bewährt. Vor der Einführung des flächendeckenden Systems rechneten die Verantwortlichen damit, dass im Kewy-Gebiet pro Jahr rund 45 bis 50 Tonnen Kunststoffabfälle recycelt werden können. Wenn die Gemeinden 2023 weiterhin so viel Plastikabfälle wie bisher sammeln, dürfte dieser Wert bereits im ersten Jahr deutlich übertroffen werden.

Die Kewy umfasst sämtliche Weinländer Gemeinden ausser Flurlingen und Feuerthalen. 11 der 18 Kewy-Gemeinden boten bereits vor 2023 eine Kunststoffsammlung an. Betrieben wird das Kewy-Sammelsystem «Bring Plastic Back», das es auch in vielen Gemeinden ausserhalb des Weinlands gibt, von der Inno Recycling AG in Eschlikon.

