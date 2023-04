Erstmals mit (ein paar) Zünfterinnen

Dieses Mal marschieren erstmals Frauen unter den Zünftern am Sechseläuten mit. Bisher waren Frauen im Umzug nur als Gäste erlaubt oder als Mitglieder der Gesellschaft zu Fraumünster (umgangssprachlich «Frauenzunft»). Diese darf seit 2014 am Sechseläuten mitlaufen. Sie wird von den anderen Zürcher Zünften aber nach wie vor nicht als solche anerkannt.

Die Öffnung geht von der Zunft zur Meisen aus. Mehr als drei Viertel der Meisen-Zünfter haben sich im letzten November dafür ausgesprochen, Frauen in ihrer Mitte zuzulassen. Eine der ersten Frauen, die in die Zunft aufgenommen werden könnte, ist Julia Stehli, Oberärztin an der Klinik für Kardiologie (lesen sie hier mehr dazu). Aktuell ist sie Mitglied auf Probe, sie stammt aus einer Zunftfamilie.

Julia Stehli und Zunftmeister Gustav von Schulthess von der Zunft zur Meisen. Foto: Samuel Schalch.

Bisher ist die Zunft zur Meisen die einzige, die auch die Töchter ihrer Mitglieder aufnimmt. Zwei andere Zünfte haben kürzlich in den Statuten festgehalten, dass sie keine Frauen in ihren Reihen erlauben.