Umbau an Zürcher Bahnhofstrasse – Das wird neu im Ex-Manor-Gebäude Weniger Ladenfläche, dafür Innenhöfe und alte Treppenhäuser. Die Swiss Life macht beim Umbau auf retro. Ausserdem wurde das Gebäude neu getauft. Maren Meyer

Giorgio Engeli von der Swiss Life gibt auf der Grossbaustelle Auskunft. Video: Tamedia

Nackter, kalter Beton, wohin das Auge reicht. Die Bodenbeläge wurden rausgerissen, die Zwischenwände entfernt, und am Boden sammeln sich Pfützen, gefüllt mit Wasser, grau vom Baustellenstaub. Inmitten des Gebäudes gähnen zwei grosse Löcher: Im Inneren gleicht das ehemalige Manor-Gebäude an der Zürcher Bahnhofstrasse zurzeit mehr einer Bauruine als einem Warenhaus.

Auf allen fünf Etagen wird hier seit letztem Jahr auf Hochtouren entkernt, saniert und abgebrochen. Es dröhnt, knallt und scheppert. Der Umbau, der über 100 Millionen Franken kostet, soll im Herbst 2023 vollendet sein, und die ersten Mieter können einziehen. Nichts soll mehr an die Zeiten erinnern, in denen Manor noch eine Institution an der Bahnhofstrasse war. Nach über 35 Jahren schloss das Warenhaus Ende Januar 2020 dort seine Tore.