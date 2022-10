Immobilien in Winterthur – Das Zentrum döst weiter Ein Jahr nach dem 50-Jahr-Jubiläum geht die Entwicklung des Zentrums Töss nach wie vor schleppend voran. «Wir sind der Abfallkübel des Quartiers», sagt ein Mieter. Till Hirsekorn Madeleine Schoder (Foto)

Es gibt nach wie vor viele kleinere und grössere Baustellen beim Zentrum Töss. Foto: Madeleine Schoder

«Wir sind der Abfallkübel des Quartiers», sagt Coiffeur Nesho. Von der Empfangstheke seines Salons hat er den schummrigen Innenhof des Zentrums Töss gut im Blick. Auch den Abfallkübel, der dort steht und regelmässig überquillt. Am Wochenende seien es Flaschen, Dosen und Essensreste von Jugendlichen, die herumlägen. Unter der Woche der Kehricht von Privaten. Ein Senior bringe regelmässig einen vollen Abfallsack her und stelle ihn auf den Kübel, teils mehrmals am Tag. «Wenn man ihn darauf anspricht, wird er aggressiv.»