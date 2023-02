Bauprojekt in Winterthur – Das Zentrum Neuwiesen erhält eine «grüne Rinde» Anders als es der Name vermuten lässt, ist das Einkaufszentrum Neuwiesen nicht besonders grün. Das soll sich nun ändern. Muriel Blum

Das Einkaufszentrum Neuwiesen beim Hauptbahnhof – 2024 wird es grün «ummantelt.» Foto: Madeleine Schoder

In die Top Ten der schönsten Gebäude der Stadt würde es das Zentrum Neuwiesen wohl kaum schaffen, so klotzig und graubraun, wie es daherkommt. Nach einer umfassenden Renovation vor fünf Jahren setzt die Inhaberin Siska Immobilien AG nun aber bei der Begrünung an: Eine «grüne Rinde» aus Sträuchern, Bäumen, schattigen Bänken und drei Brunnen soll dem Zentrum Neuwiesen nach aussen ein neues Gesicht geben. Einen besonderen Hingucker bekommt das Gebäude dabei auf seiner Hinterseite: einen 450 Quadratmeter grossen Fassadenteppich aus Schlingpflanzen. Die Kosten der Umbauarbeiten liegen bei über einer Million Franken.