Historisches Bild aus Winterthur – Das Zentrum Töss wird 50 Das erste Einkaufszentrum der Region eröffnete mit einer pompösen Eröffnungsfeier. Es gab sogar einen Alpenflug zu gewinnen. Nadia Pettannice

Einkaufen im neuen Zentrum Töss Anfang der 1970er-Jahre. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Giorgio Wolfensberger / http://bildarchiv.winterthur.ch

Am 1. Oktober 1970 eröffnete mit dem Zentrum Töss das erste moderne Einkaufszentrum in der Region Winterthur. Es handelte sich um einen neuen Bautyp, der ab den späten 1960er-Jahren die Schweiz eroberte. Die kolossalen Betonbauten manifestierten sich mit Vorliebe entlang der Autobahnausfahrten und waren primär auf die Bedürfnisse der motorisierten Kundschaft ausgerichtet. In Töss lockte man die Automobilisten mit einer spektakulären Parkrampe nach amerikanischem Vorbild.