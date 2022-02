Turbo-Öffnung – Das Zertifikat fällt – Masken bleiben noch teilweise Am Mittwoch wird der Bundesrat die rasche Aufhebung der Corona-Massnahmen beschliessen. Denis von Burg Adrian Schmid

Die Turbo-Öffnung kommt. Ob und wo die Maske auch schon weggeworfen werden kann, ist offen. Foto: Christian Pfander (Tamedia)

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Mittwoch wird der Bundesrat die angekündigte Turbo-Öffnung per sofort besiegeln. Nach der Konsultation der Kantone sind in Bern die Meinungen gemacht. Gemäss Informationen der SonntagsZeitung wird Gesundheitsminister Alain Berset dem Bundesrat beantragen, die Zertifikatspflicht umgehend und in einem Schritt aufzuheben und auf Beschränkungen für private Treffen zu verzichten. Mit diesem Vorschlag dürfte Berset im Bundesrat auf keinerlei Widerstand stossen.