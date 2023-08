U-21 vor Saisonstart – Das «Zwei» befindet sich im Umbruch Viele neue Spieler, viele Abgänge und mutmasslich viele Verstärkungsspieler aus der ersten Mannschaft: Die U-21 startet am Sonntag in eine komplizierte Saison. Gregory von Ballmoos

Er hat den nächsten Schritt geschafft: Laurin Vögele unterschrieb einen Profivertrag beim FCW, wird aber in der nächsten Saison für den SC Kriens auflaufen. Foto: Urs Kindhauser

Am Sonntag startet die U-21 des FC Winterthur in die neue Saison. Das Ziel bleibt – wie bei der ersten Mannschaft – der Klassenerhalt. Auch wenn Trainer Fabio Digenti in der Vergangenheit immer wieder betonte, dass er höhere Ambitionen hege mit diesem Team. Im letzten Jahr schloss die U-21 nach einer durchzogenen Rückrunde die Meisterschaft auf dem 6. Platz ab. Doch nun befindet sich das Team mitten in einem Umbruch.

Im Sommer stiessen rund zehn neue Spieler zum «Zwei». Andere gestandene Akteure verliessen hingegen das Team. Laurin Vögele, der beste Torschütze der letzten Saison, etwa unterschrieb einen Profivertrag beim FCW und verabschiedete sich fast zeitgleich auf Leihbasis nach Kriens. Levin Nay ging zum Ligakonkurrent Kreuzlingen und Arbnor Hasani bekommt in Schaffhausen eine Chance in der Challenge League. «Auf dem Feld können wir das nicht so einfach kompensieren», sagt Trainer Digenti. Aber es sei das Ziel, möglichst viele Junge ans Profiniveau heranzuführen, dafür müsse man auch immer wieder Spieler abgeben.

Neue Aufgabe für Digenti

Auf dem Platz sei dieser Umbruch eine Herausforderung, weil sich die neuen Spieler noch nicht kennen würden, sagt Digenti. Neben dem Platz sieht der Trainer darin aber eine Chance. «In der Garderobe gibt es dadurch neue Hierarchien. Spieler, die bisher keine grosse Rolle hatten, können wachsen und sich entwickeln.»

Ein Saisonziel, das über den Klassenerhalt hinausgeht, will Digenti darum nicht definieren. «Im Moment geht es darum, das Team zu stabilisieren», sagt er. Auf dieser Basis will man später aufbauen, um irgendwann einen Aufstieg in die Promotion League ins Auge zu fassen. «In erster Linie geht es aber darum, die Spieler auszubilden.» Dafür hat der FC Winterthur Digenti in einer Doppelfunktion angestellt. Zum einen als Trainer der U-21, zum anderen aber auch als Talentmanager. Er soll den Übergang in den Profisport für die jungen Spieler vereinfachen. Das Amt hat er erst letzte Woche angetreten, für eine Bilanz oder eine Aussage dazu ist es darum natürlich noch viel zu früh. «Ich freue mich aber sehr auf die neue Aufgabe», sagt der Talentmanager. Die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft und dem neuen Staff um Cheftrainer Patrick Rahmen müsse noch wachsen, einen ersten Austausch habe es schon gegeben. Die Rollen sind aber klar verteilt. «Was er wünscht, setzen wir um», sagt Digenti.



Spieler von oben machen Druck

Das macht Sinn, denn in der neuen Saison werden mehrere Spieler aus dem Kader von Rahmen im Team von Digenti auflaufen. Vor allem die jüngeren Überzähligen werden sich Spielpraxis im «Zwei» holen. Innenverteidiger Loïc Lüthi zum Beispiel: Er fehlte am Donnerstag bereits beim Training der ersten Mannschaft, weil er mit der U-21 trainierte und am Sonntag wohl auch dort auflaufen wird. Andere Kandidaten sind Noe Holenstein und Carmine Chiappetta, die in dieser Saison noch nicht im Aufgebot von Patrick Rahmen standen. «Wenn diese Spieler bei uns eine tragende Rolle einnehmen, werden sie auch für die erste Mannschaft interessant», ist sich Digenti sicher.

Für die eigenen Spieler heisst das im Umkehrschluss aber mehr Konkurrenz. «Ich sehe das als Ansporn für meine Jungs. Sie können sich mit ihnen messen, und durch den Einsatz der Spieler von oben wird die U-21 im Verein noch mehr wahrgenommen», sagt der Trainer. Es sei zudem ein Unterschied, ob ein 30-jähriger Super-League-Profi runterkomme, um Spielpraxis zu sammeln – wie im letzten Jahr Hekuran Kryeziu oder Florian Kamberi –, oder ob es junge Spieler seien, die einfach bereits einen Schritt weiter seien.

Am Sonntag trifft die U-21 zu Hause auf Linth 04 – den Ex-Club von Digenti. Es ist eine erste Standortbestimmung, die Glarner schlossen die letzte Saison einen Rang vor dem FCW ab, hatten jedoch auch einige Abgänge zu verzeichnen.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.