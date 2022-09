FCW U21 spiel unentschieden – Das «Zwei» belohnt sich für eine gute Leistung mit einem Punkt Die U21 des FC Winterthur holt sich gegen ein routiniertes Linth 04 einen Punkt. Gregory von Ballmoos

Leon Duong sicherte mit seinem Ausgleichstor der U21 einen Punkt. Foto: Urs Kindhauser

Die Geschichte wiederholt sich. Die U21 des FC Winterthur spielt gut, aber es gelingt ihr nicht, das Spiel früh zu entscheiden. So war es auch in Näfels gegen Linth 04. Die U21 ging durch ein Tor von Laurin Vögele nach knapp einer Viertelstunde in Führung. Und hatte dann zwei, drei sehr gute Chancen. «Eigentlich müssten wir auf 3:0 davonziehen», sagte Trainer Murat Ural.

Es kam aber anders. Die Routiniers von Linth nutzen ihre körperliche Überlegenheit aus und trafen innerhalb von elf Minuten doppelt. Beide Male waren es hohe Bälle, die die Winterthurer nicht wegbrachten. «Es ist schon fast symptomatisch», sagte Ural. Er weiss, dass seinem Team noch das letzte Quäntchen fehlt, um solche Spiele zu gewinnen.

In der Pause stellte Ural um, brachte Noé Holenstein für Alessandro Barletta und Silas Morf für Michele Zinna. Jugend forscht und totale Offensive war der Plan von Ural. Mit Morf, Vögele, Holenstein und Pascal Hammer standen vier Spieler mit Jahrgang 2004 auf dem Platz. Sie könnten auch noch in der U18 auflaufen. Dennoch spielte das junge Team in der zweiten Halbzeit besser und zeigte eine Reaktion auf die beiden Gegentreffer – wie es das schon mehrfach machte in dieser Saison. Schlussendlich war es Leon Duong, der für den FCW nochmals ausglich. Dabei blieb es, auch wenn das «Zwei» die besseren Chancen hatte. Mit dem einen Punkt könne er gut leben, sagte Ural. «Wir brauchen noch etwas Zeit», sagte er. Die Art und Weise, wie sein Team Fussballspiele gefalle ihm aber.

Mit dem Unentschieden bleibt die U21 des FCW weiterhin im Tabellenkeller stecken. Nach sieben Runden haben die Winterthurer nur vier Punkte auf dem Konto. «Das ist der einzige Wermutstropfen», sagte Ural.

Linth 04 – FC Winterthur II 2:2 (2:1) Infos einblenden SGU, Näfels.- Tore: 13. Vögele 0:1. 31. Sabanovic 1:1. 42. Gonçalves 2:1. 70. Duong 2:2. FCW II: Grob; Kissling, Hammer, Hasani, Schudel; Dakaj, Nay; Barletta (46. Holenstein); Duong, Vögele, Zinna (46. Morf).

