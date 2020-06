Nach Brand in Russikon – «Dass es Brandstiftung sein könnte, gibt mir zu denken» Nachdem ein Gewächshaus der Gärtnerei Isler gebrannt hat, sucht die Polizei noch nach der Ursache. Sie habe Brandbeschleuniger gefunden, sagt der Gärtner. Nadja Ehrbar

Gärtner Stefan Isler begutachtet die Überreste seines Gewächshauses. Foto: Enzo Lopardo

Am Pfingstmontag um 22.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In einem der Gewächshäuser der Schnittblumengärtnerei Isler in Russikon war ein Feuer ausgebrochen. «Einer meiner Mitarbeiter hat es entdeckt», sagt Inhaber Stefan Isler. Denn einige seiner Angestellten wohnen auf dem Betriebsgelände.