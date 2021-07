Gerichtsdolmetscherin aus Winterthur – Dass ihr Job keine Fehler erlaubt, spornt sie an Valeria Brucato dolmetscht am Gericht und bei Einvernahmen vom Deutschen ins Italienische und umgekehrt. Sie muss Distanz wahren, selbst dann, wenn ihr ein Beschuldigter Fotos seiner Kinder zeigt. Nina Thöny

Valeria Brucato dolmetscht regelmässig am Bezirksgericht Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Das erste Mal am Gericht schüttelte Valeria Brucato Ovenstone allen die Hände: der Richterin, der Gerichtsschreiberin und der Auditorin – «Grüezi». Die drei Frauen schauten Brucato verdutzt an. Diese merkte, dass sie irgendetwas falsch gemacht hatte. Erst nach der Verhandlung aber erfuhr sie, was: Es sei am Gericht nicht üblich, dass man die Richterin begrüsse, erklärte man ihr.

Gut zwei Jahre ist das nun her. An diesem Donnerstag im Juli schreitet Valeria Brucato zügig auf den einen Bürostuhl im Hauptsaal des Bezirksgerichts Winterthur zu, links aussen am halbrunden Tisch. Sie nimmt dort Platz, um für einen jungen Mann zu dolmetschen, der wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt ist.