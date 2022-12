Bauen in Winterthur – Datacenter in Neuhegi baut weiter aus Die Betreiberin Vantage hat das Gesuch für den letzten Ausbauschritt des Datencenters eingereicht. Wann der Startschuss dafür fällt, ist aber offen. Till Hirsekorn

Beim Datencenter in Neuhegi gehen in den nächsten sechs bis neun Monaten die Arbeiten für den Anbau los. Foto: Madeleine Schoder

Der Betrieb des ersten Rechenzentrums in Neuhegi lief in den letzten Wochen so richtig an. Doch das ist erst der Anfang. Auf dem rund 250 auf 100 Meter grossen Areal zwischen Sulzerallee, Seener- und St.-Galler-Strasse sind drei weitere Serverzentren geplant. Das erste als Anbau. Es wird in den nächsten sechs bis neun Monaten gebaut. Die beiden weiteren, sobald man von den Kunden das «Ready» dafür erhält, wie Wolfgang Zepf von Vantage Datacenter es sagt.