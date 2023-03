E-Service-Portal in Winterthur – Datenschützerin überrumpelt von Swiss-ID-Plänen Das Stadtwerk-Kundenportal ist die erste Onlinedienstleistung der Stadt mit Swiss-ID-Login. Die Datenschützerin meldet grosse Bedenken an, der Stadtrat verweist auf ihren Vorgänger. Delia Bachmann

Narcisa Wolf, Datenschutzbeauftragte in Winterthur, wusste nichts von den Swiss-ID-Plänen der Stadt. Foto: PD

Diese Nachricht war auch für die städtische Datenschutzbeauftragte neu: Am Freitag teilte Stadtwerk mit, dass das vor Jahren angekündigte digitale Kundenportal in Betrieb sei. Die Sache hat allerdings einen Haken: Wer den eigenen Stromverbrauch tracken will, braucht zwingend ein Swiss-ID-Konto. In Zukunft soll die private Log-in-Lösung der Firma Swiss Sign, eine Post-Tochter, für alle E-Services der Stadt zum Einsatz kommen. Das entschied der Stadtrat bereits im Juni 2020: «Ziel ist es, dass für sämtliche digitalen Dienstleistungen der Stadt eine einheitliche Authentisierung via Swiss ID stattfindet», heisst es im Beschluss. Zurzeit sind auf dem Portal von A wie Abfallkalender bis Z wie Zuzug über hundert E-Services gelistet.

Narcisa Wolf, die Datenschutzbeauftragte der Stadt Winterthur, wurde im Vorfeld der Einführung des E-Service-Portals im November 2021 weder konsultiert noch informiert. In den letzten Tagen sei sie darauf hingewiesen worden, dass ihr Vorgänger im Jahr 2019 grünes Licht gegeben habe. Die näheren Umstände sind ihr aber nicht bekannt. «In diesem Fall hätte ich sicher das Gespräch gesucht und eine Vorabklärung samt vertiefter Risikoabschätzung veranlasst.» Das möchte Wolf nun nachholen. Wegen des digitalen Kundenportals habe sie mit Stadtwerk sofort Kontakt aufgenommen. «Ich habe aber generell grosse Bedenken, was die Schnittstelle zu Swiss ID betrifft», sagt Wolf. Seit Freitag werde sie von Anfragen überhäuft. Als Datenschutzbeauftragte hat sie allerdings nur eine beratende Funktion und kann den Fachbereichen nichts vorschreiben: «Ich bin nicht befugt, Verbote auszusprechen.»

Generalschlüssel als Gefahr

Als Risiko nennt Wolf die Gefahr, dass Benutzerinnen und Benutzern die elektronische Identität gestohlen werden könnte, etwa mithilfe von entwendeten Passwörtern. In der Vision des Stadtrats ist das Swiss-ID-Log-in quasi ein Generalschlüssel. Bei einem Einheits-Log-in sei die Gefahr noch grösser, dass jemand die E-ID klaue und missbrauche, sagt Wolf. Sie spricht von einem «Klumpenrisiko». Zudem kritisiert sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Swiss Sign: «Man muss in etliche Datenflüsse einwilligen, die für die Bürger nicht transparent sind.» Als problematisch beurteilt Wolf auch, dass – zumindest auf der höchsten Identifizierungsstufe – «biometrische Daten» verarbeitet werden. «Nach meinem Verständnis erfüllt das Foto auf der Identitätskarte die Definition einzigartiger Körpercharakteristika», sagt Wolf. Die Bedenken seien auch hier ordnungspolitischer Natur: «Biometrische Daten sollten nicht in privaten Händen sein.»

Im Frühling 2021 sagte die Schweiz klar Nein zum E-ID-Gesetz. Und damit zu Privaten als Herausgeber von digitalen Ausweisen. In Winterthur lag der Anteil von Nein-Stimmen bei 68 Prozent. Ein knappes Jahr zuvor hatte sich der Stadtrat für die Swiss-ID-Lösung entschieden. Die dafür notwendigen Ausgabe von 200’000 Franken erklärte er für gebunden. Damit kam das Geschäft weder vors Volk noch ins Parlament. Möglich ist eine Gebundenheitserklärung, wenn zwei Kriterien erfüllt sind. Erstens, die Ausgabe ist «unbedingt notwendig» zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. Und zweitens, es gibt wenig Ermessensspielraum. Die Wahl der geeigneten Software wurde als «Detailfrage» taxiert, die in der Kompetenz des Stadtrats liege.

Vorgänger gab grünes Licht

Kaspar Bopp (SP) ist als Finanzstadtrat zuständig für IT-Projekte. Er bestätigt, dass Narcisa Wolf weder beim Stadtwerk-Kundenportal noch beim E-Service-Portal involviert war. Ihr Vorgänger habe aber beiden Projekten grünes Licht gegeben. «Er hatte keine Bedenken wegen der Swiss ID», so Bopp. Wie vertieft dessen Abklärungen gewesen seien, wisse er nicht. Er könne auch nicht ausschliessen, dass heute ein anderes Ergebnis herauskäme. Aber: «Da wir uns an den ursprünglichen Plan hielten, gab es für uns keinen Grund, die Datenaufsicht für eine zweite Beurteilung heranzuziehen.» Eine erneute Überprüfung sei Wolfs gutes Recht.

Zu den einzelnen von Wolf vorgebrachten Bedenken äussert sich der Stadtrat nicht im Detail: «Die Risiken der Swiss-ID-Lösung wurden von der Datenaufsichtsstelle der Stadt Winterthur mit der Antwort vom 30. Juni 2020 als datenschutzkonform beurteilt», so Bopp. Mit der Swiss-ID-Lösung der Stadt würden die Nutzer auch nicht identifiziert, sondern lediglich authentifiziert. Das gehe auch mit einer Fantasie-Mailadresse. Das eigentliche Onboarding – im Fall des Stadtwerk-Portals mit der Stromrechnung und echtem Namen – geschehe auf der Website der Stadt. In einem Interview wird sich Kaspar Bopp demnächst ausführlicher zum E-Service-Portal der Stadt und der Swiss ID äussern.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

