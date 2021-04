Trainerwechsel im Regionalfussball – D’Aversa wird im Sommer ersetzt – Sanchez per sofort Zweitligist Phönix Seen ersetzt im Sommer den langjährigen Trainer Abramo D’Aversa durch Manuel Trashorras. Beim Drittligisten Weisslingen muss Paco Sanchez per sofort gehen. red

Abramo D’Aversa hat Phönix Seen acht Jahre lang geprägt. Foto: Enzo Lopardo

Beim Zweitligisten Phönix Seen kommt es auf die Saison 2021/22 hin zu einem Trainerwechsel: Die Zusammenarbeit mit Abramo D’Aversa wird im gegenseitigen Einvernehmen beendet. An seine Stelle tritt Manuel Trashorras, der bisher die zweite Mannschaft des Clubs in der 3. Liga geführt hat. Das Ziel sei, heisst es in einer Medienmitteilung, neue Impulse zu setzen. «Es ist uns wichtig, die erste Mannschaft weiter zu verjüngen und unseren eigenen Junioren eine Möglichkeit zu geben, sich in der 2. Liga zu beweisen.»

D’Aversa ist seit acht Jahren Cheftrainer von Phönix und hat den Club in dieser Zeit massgeblich geprägt. Präsident Roger Inglin bezeichnet ihn als «Fussballverrückten, der Phönix mit Leib und Seele weitergebracht hat». Die Zukunftspläne D’Aversas sind noch offen.

Besser gleich ein neuer Versuch

Weisslingens Trainer Paco Sanchez muss per sofort gehen Foto: ZSZ

Bei Weisslingen, dem Drittletzten in der Drittliga-Gruppe 6, muss der 56-jährige Cheftrainer Paco Sanchez per sofort gehen. Die Weisslinger schweben mit erst sechs gewonnenen Punkten in akuter Abstiegsgefahr. Sanchez hatte letztes Jahr einen bis 2022 laufenden Vertrag unterschrieben, dem Club letzte Woche aber mitgeteilt, diesen im Sommer vorzeitig beenden zu wollen. Da entschied man sich in Weisslingen, den Abstiegskampf gleich unter neuer Führung in Angriff zu nehmen. Wobei man davon ausgeht, dass nur die drei letzten Vorrundenspiele noch absolviert werden und die Meisterschaft dann gewertet wird. Gesucht wird nun nach einer interimistischen und internen Trainerlösung für diese Zeit.

Fehler gefunden?Jetzt melden.