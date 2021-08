BMX-Profi aus Winterthur – David Graf beendet seine Karriere mit WM-Bronze In seinem allerletzten BMX-Rennen gelingt dem Winterthurer nochmals ein Coup. An der WM in Holland fährt er zur Bronzemedaille. Urs Stanger

Der Winterthurer David Graf fuhr an der WM in Holland auf den 3. Rang. Ennio Leanza (Keystone)

Im Mai dieses Jahres hatte David Graf in seinem letzten Einsatz im Weltcup zum ersten Mal ein Rennen auf dieser Stufe gewonnen. Das sei «fast zu kitschig» gewesen, meinte der bald 32-jährige Wülflinger damals. Eine weitere Krönung seiner langen Karriere als BMX-Profi gelang ihm anschliessend an den Olympischen Spielen in Tokio nicht. Wie schon 2016 in Rio de Janeiro schied er in den Halbfinals aus.

Jetzt aber an der WM in Papendal, auf einer seiner Liebslingspisten, glückte ihm doch noch ein schöner Erfolg. Wie schon 2015 in Belgien sicherte er sich die WM-Bronzemedaille. Es war Grafs letzter Elite-Rennen: Ab 1. Oktober arbeitet er als Nationalcoach einer starken Schweizer BMX-Equipe. An diesem Sonntag an der WM in Holland waren gleich vier Schweizer in die Halbfinals vorgestossen. Der Zürcher Oberländer Simon Marquart, wie Graf Clubmitglied von Powerbike Winterthur, beendete das Rennen letztlich auf dem 4. Platz.

Weltmeister wurde der Holländer Niek Kimmann, der Olympiasieger und Trainingspartner von Marquart. Platz 2 belegte der Franzose Sylvain André, ein Copain Grafs. Bei den Frauen gewann ebenfalls die Olympiasiegerin: die Britin Bethany Shriever. Zoé Claessens, die Europameisterin aus der Schweiz, stürzte im Final und wurde Achte.

