Turbulente Börsenwoche – Dax erstmals über 16’000 Punkten Der Deutsche Aktienindex hat einen Lauf: Innert drei Tagen hat er dreimal eine Bestmarke erreicht.

Im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse wird auf der Anzeigetafel mit der Dax-Kurve der aktuelle Tageshöchststand von 16’030,33 Punkten notiert. Foto: Keystone

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat erstmals die Marke von 16’000 Punkten übersprungen. Am Freitagvormittag kletterte das Börsenbarometer zeitweise auf 16’030 Punkte. Ende März war der Index der 30 wertvollsten Unternehmen an der Börse in Frankfurt am Main erstmals über 15’000 Punkte gesprungen.

«Dies ist ein weiterer Meilenstein und historischer Moment in der Geschichte des Dax», kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Das Börsenbarometer war seit Tagen auf Rekordkurs. Am Mittwochabend waren in den USA Zahlen zur Inflation veröffentlicht worden. Die Teuerung blieb zwar hoch, stieg aber geringer an als von Analysten erwartet. Das verringerte die Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA – und damit die Sorge, die Anlage in Aktien könne weniger attraktiv werden.

Analyst Emden erwartet «trotz schwelender Risiken angesichts der Coronavirus-Pandemie weitere Engagements an den Aktienmärkten». Mit den jüngsten Inflationsdaten in den USA habe die US-Notenbank Fed ein weiteres schlagkräftiges Argument bekommen, ihre Geldschleusen weiter offen zu halten. «Gegenüber Anteilsscheinen bleiben die Anlagealternativen nach wie vor überschaubar, sodass die Anleger unmittelbar nach wie vor den Weg an die Aktienmärkte finden.»

Auch in London, Paris und Mailand stiegen am Freitag die Kurse. In Asien dagegen schlossen die Börsen leicht im Minus. Hier überwiegt nach Analystenmeinung die Angst vor weiteren Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

AFP

