Mit Backrezepten auf Reisen – De Elggermaa In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche den Elggermaa. Heidrun Pschorn

Elggermaa: Heute sagt man eher Grittibänz. Foto: Heidrun Pschorn

Der Grittibänz wird gern am 6. Dezember zum Samichlaus gebacken und verzehrt. Die Basler sagen Grättimaa, während Hanselimaa den Luzernern zugewiesen wird. Im Raum Winterthur (Elgg) ist der Elggermaa noch ein Begriff. Grittibänz wurden um 1860 erstmals aus Lebkuchen oder Brotteig hergestellt. Ob Grittibänz, Elggermaa, Grättimaa oder Hanselimaa: Es ist einfach ein alter Mann, der die Beine grätscht, und bezeichnet ursprünglich eine heidnische Gestalt mit strengem Gehabe – den Schmutzli. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

500 g Zopfmehl (ergibt 2 grosse oder 4 kleine Grittibänzen)

1 TL Salz

1 Würfel Frischhefe

3–4 EL Zucker

1 Ei

150 g Butter

2–2,5 dl Milch

Deko:

Rosinen

Hagelzucker

Bestreichen:

1 Eigelb

1 EL Milch

Zubereitung:

Mehl mit dem Salz mischen und in eine Schüssel sieben. In der Mitte eine Mulde formen. Zucker und die Hefe mit etwas lauwarmer Milch anrühren. In die Mulde giessen und mit der Gabel etwas mit dem Mehl vermischen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und vom Herd nehmen. Die kalte Milch und das Ei unterrühren. Alles zum Mehl geben und zu einem glatten Teig kneten. Während 1 Stunde den Teig an einem warmen Ort aufgehen lassen.

Den Teig nochmals kurz durchkneten und in zwei Portionen teilen. Jedes Stück in ein längliches Oval formen. Mit einem scharfen Messer ca. in der Mitte des Ovals die Beine einschneiden, seitlich je zwei Schnitte für die Arme machen. Alles noch etwas ausformen. Den Kopf zu einer Kugel formen. Nach Belieben mit den Teigresten Schal, Gürtel, Schuhe anbringen. Die Rosinen für die Augen usw. fest in den Teig eindrücken.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Mit genügend Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und nochmals ca. 30 Minuten ruhen lassen. Ei und Milch verquirlen und die Grittibänzen damit bestreichen. Je nach Grösse zwischen 30 und 35 Minuten backen.

Tipp: Die doppelte Menge nehmen (ausser Hefe).