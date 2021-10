Dialektmärchen – De gschtiflet Kater - Tössemer Märli 2021 20% Rabatt und ein Malbüechli pro Kind am 31.10.21 und 7./13./14.11.2021. Hotel Töss, Winterthur. Elizabeth Avanidis

ZVG Dramatischer Verein Töss – de gstiflet Kater

Der Dramatische Verein Töss freut sich dieses Jahr das Märli De gschtiflet Kater aufzuführen:

Hans, ein armer Müllergeselle, lernt die schöne Prinzessin Violanda kennen und findet Gefallen an ihr. Sein Freund, der Kater Schnurrdiburr, beschliesst deshalb seinem Liebesglück etwas auf die Sprünge zu helfen. Er ernennt Hans zum Grafen Carabas und verkleidet sich als Jägermeister. So zieht er als «gschtiefelte Kater» auf König Pfifferlings Schloss und platzt dort in die Geburtstagsfeier der Prinzessin. Die Feier wird durch den Besuch des bösen Zauberers Abrakarax gestört. Als Beweis für seine Macht verzaubert Abrakarax den König, so dass dieser nicht mehr lachen kann. Der gestiefelte Kater verspricht der Hofgesellschaft, dass sein Graf Carabas den Zauberer besiegen kann. Zusammen mit Hans zieht er auf das Schloss des bösen Zauberers. Gelingt es dem Kater, den Bösewicht zu überlisten und den Zauberbann zu brechen?

Ihr BONUS-KARTEN Angebot20 % Ermässigung und 1 Malbüechli pro KindErwachsene: Fr. 18.– statt Fr. 22.–

Kinder: Fr. 10.– statt Fr. 12.–

Weitere Informationen unter www.dramatischer-verein-toess.ch.