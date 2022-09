Was wir lesen – Deborah Levy: «Real Estate» Unsere Autorin sitzt vor einem Berg Winterkleider und fragt sich: Woher dieser Wunsch nach Besitz? Also liest sie Deborah Levys Roman – nirgends finden sich klügere, liebevollere und lustigere Antworten. Simona Pfister (Das Magazin)

Foto: DM

Vor kurzem habe ich meine Winterkleider aus dem Estrich geholt. Während ich meine Wollpullover zusammenfaltete und die Winterstiefel bürstete, erinnerte ich mich daran, dass ich früher immer von einem begehbaren Schrank geträumt hatte, von einem Zimmer voller Kleiderstangen, mit einem Sofa in der Mitte, von dem aus ich meinen Blick über die unendlichen Stoffe und glänzenden Kleider gleiten lassen könnte, die ich natürlich alle besitzen würde. Nun aber schien mir das alles nicht mehr begehrenswert, viel eher dachte ich jetzt an ein kleines Haus an einer kühlen Meeresküste, an der ich im Wollpullover stehen und mir Schafe als Haustiere halten könnte.