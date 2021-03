Nun muss er klagen, will er seine Ziele weiterverfolgen: Bernhard Burgener. Foto: Toto Marti (Freshfocus).

Wenn der Montag eine Erkenntnis gebracht hat, dann diese: Bernhard Burgener ist nicht bereit, den FC Basel an David Degen abzugeben. Und zumindest einer der von ihm bestellten Verwaltungsräte Peter von Büren und Karl Odermatt hält ihm dabei die Stange.

Somit darf man sich fragen, ob Burgener sich wirklich in jedem Fall an sein Wort und Verträge hält, wie er es immer betont. Denn es braucht nicht nur Fantasie, um in Degen keine Basler Nachfolge-Lösung mit rotblauer DNA zu sehen, sondern es existiert zwischen den beiden Parteien auch ein Aktionärsbindungsvertrag inklusive Vorkaufsrecht.