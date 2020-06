Wasserqualität in Thur und Rhein – Dem Bad im Fluss steht nichts im Weg Die Badewasserqualität in Rhein und Thur ist an den meisten gemessenen Stellen derzeit sehr gut. Nadja Ehrbar

In Ellikon am Rhein können Erholungssuchende derzeit problemlos baden. Foto: Heinz Diener

Als «gut bis sehr gut» bezeichnen die Kantonalen Laboratorien von Schaffhausen und Zürich die Qualität des Badewassers in Rhein und Thur derzeit. Messungen vom 24. Juni hätten dies ergeben, an dem die Wassertemperatur 19,5 Grad betrug, heisst es in einer Mitteilung. Einem erfrischenden Bad stünde demnach nichts im Weg, vorausgesetzt, die Badenden würden einige Grundsätze beachten.