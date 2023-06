Cyberangriff beim Bund – «Dem Druck Russlands nachzugeben, wäre fatal» Russische Hacker legten mehrere Websites und Departemente des Bundes lahm. Die Schweiz sei zu schlecht darauf vorbereitet, warnen Sicherheitsexperten im Parlament. Beni Gafner

«Wir dürfen uns nicht erpressen lassen»: FDP-Präsident und Sicherheitspolitiker Thierry Burkart. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Betrieb im Parlament läuft am Montag normal. Nur einige Eingeweihte erahnten, was in den Büros des Bundesamtes für Informatik, dem Zentrum für Cybersicherheit und in der Armee gerade vor sich geht. Dort herrscht Hektik: Man ist mit der Abwehr einer Vielzahl von massiven Cyberattacken konfrontiert.

Mehrere bundesnahe Unternehmen, Verwaltungseinheiten des Bundes und das Parlament sind seit Montagvormittag von sogenannten DDoS-Attacken betroffen. Mit unzähligen Anfragen via sogenannte Bot-Netze werden deren Server bombardiert, bis sie – überfordert – den Geist aufgeben.

Betroffen waren am Montag während knapp zwei Stunden, bis kurz vor zehn Uhr, auch die SBB. Dabei funktionierten diverse Onlinedienste nicht. Auch die Südostbahn erwischte es. Den Bundesbahnen gelang es bis Mittag, das Problem zu beheben, ganz im Gegensatz zum Bund.

Unter anderem erfolgte die Liveübertragung der Parlamentsdebatten nur über die Videoplattform Youtube und nicht über Parlament.ch, was die Nachrichtenagentur SDA bei ihrer Arbeit behinderte.



Hackergruppe «No Name» bekennt sich

Die mutmasslichen Urheber des Angriffs: eine Hackergruppe namens «No Name». Die Cyberkriminellen publizierten beim Nachrichtendienst Telegram folgendes Statement: «Der ukrainische Präsident Selenski dankte der Schweiz für ihr Mittragen des zehnten EU-Sanktionspakets gegen Russland. Wir dankten nun den Russophoben unter den Schweizern ebenfalls und sandten DDoS-Raketen an die Website des Schweizer Parlaments.»

Auf ihrem englischen Telegram-Kanal brüstet sich die Gruppe «No Name» mit dem Angriff. Foto: Telegram (Screenshot)

Das Cybersicherheitszentrum sagt auf Anfrage, die Gruppierung sei auch hinter dem vergangene Woche bekannt gewordenen Angriff auf die Parlamentswebsite Parlament.ch gestanden.

Hinter «No Name» verbirgt sich mutmasslich eine russische Hackergruppe, die von Experten als staatsnah eingestuft wird. Diese erlaubt es der russischen Regierung jederzeit, von ihr Abstand zu nehmen, sollte sie es zu bunt treiben.

Mangelhaftes Abwehrdispositiv in Bern

Selenski hat sich bisher bei der Schweiz nicht so bedankt, wie es die Hacker behaupten. Aber vielleicht tut er dies am Donnerstag. Dann will er über eine Videoschaltung zum Parlament im Bundeshaus sprechen.

«Eine Meldepflicht für Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Sicherheit»: Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Hinter vorgehaltener Hand wird deshalb im Bundeshaus eifrig diskutiert, ob die Russen versuchen werden, Selenskis virtuellen Auftritt zu verhindern. Insider sagen aber, dass dazu mehr nötig wäre als ein DDoS-Angriff. Ein Spezialist ärgert sich über die Attacke: Diese habe nur infolge des mangelhaften Abwehrdispositivs in Bern erfolgreich sein können.

Betroffen waren neben dem Parlament auch Verwaltungseinheiten wie das Departement des Innern, das Wirtschaftsdepartement (obwohl dieses sich aufgrund der geltenden Rechtslage regelmässig gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht) sowie die Bundesanwaltschaft und das Staatssekretariat für Migration.

Auf politischer Ebene löst der Angriff scharfe Reaktionen aus. Unbeugsam geben sich FDP und Mitte, wenig überrascht zeigen sich Linke und SVP.

Die Schweiz: Attraktives Ziel für Hacker

Die Schweiz müsse ihre Politik unabhängig von Druckversuchen und Hackerangriffen festlegen, sagt FDP-Präsident und Sicherheitspolitiker Thierry Burkart: «Wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Nur so sind wir ein souveräner Staat.»

Auch die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür (Mitte) will sich vom Angriff nicht unter Druck setzen lassen. Es gebe keinen Grund, die Schweizer Politik aufgrund einer solchen Attacke zu ändern: «Wir machen, was wir politisch für richtig befinden, unter Wahrung der Neutralität.» Der Angriff sei aber «höchst unerfreulich». Er zeige, wie wichtig es sei, dass die Cyberabwehr des Bundes gestärkt und überhaupt permanent den wechselnden Gegebenheiten angepasst werde. Gmür fordert ein Bundesamt für Cyber Security: «Das und eine Meldepflicht für Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen sind wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Sicherheit.»

«Die Attacke ist leider nichts Aussergewöhnliches», sagt die Zürcher Sicherheitspolitikerin Marionna Schlatter (Grüne). Die Schweiz sei ein attraktives Ziel für Hacker – als bedeutender Finanzplatz, als reiches Land und Sitz vieler internationaler Organisationen.

Das künftige Verhalten in der Aussenpolitik des Parlaments hat sich gemäss Schlatter an der strikten Einhaltung des militärischen Neutralitätsrechts auszurichten – verbunden mit einer aktiven Neutralitätspolitik, die sich am Völkerrecht und an den Menschenrechten orientiere.

«Genau gleich wie in anderen Staaten, die Selenski-Auftritte vor ihren Reihen ermöglichen»: SVP-Nationalrat Erich Hess über die Gründe des Cyberangriffs. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

«Damit war zu rechnen», sagt auch Franziska Roth (SP). Die Schweiz werde wie alle europäischen Länder davon nicht verschont. Die Schweiz dürfe sich nun aber nicht von den anderen europäischen Ländern und der Ukraine entsolidarisieren. «Dem Druck Russlands nachzugeben, wäre fatal», sagt die Solothurnerin.

«Sicherheit ist immer ein Kostenfaktor»

SVP-Nationalrat Erich Hess setzt demgegenüber auf eine strikte Neutralität. Diese würde solche Attacken, «woher auch immer sie kommen», im Keim ersticken: «Die Schweiz wurde zum Ziel eines solchen Angriffs, genau gleich wie andere Staaten, die Selenski-Auftritte vor ihren Reihen ermöglichten», sagt Hess über die tieferen Beweggründe der Aggressoren. Deshalb fordert die SVP, sich im Ukraine-Krieg auf eine neutrale Vermittlerrolle zu konzentrieren und unter keinen Umständen zur Kriegspartei zu werden.

«Dem Druck Russlands nachzugeben, wäre fatal»: Die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Geht es um Cyberangriffe, ist im Parlament die Zahl der Sachverständigen klein. Zu dieser Minderheit gehört IT-Unternehmer Franz Grüter (SVP, LU). Er sagt, dass die professionelle Abwehr von Cyberattacken Wissen und Geld erfordere. In seinem Unternehmen Green.ch hätten Mitarbeiter teilweise im Wochentakt Forderungen nach besserer Software zur Abwehr von Angriffen gestellt: «Das kostete mal 100’000 Franken, dann 180’000 Franken», sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Sicherheit sei eben immer ein Kostenfaktor.

Für Grüter ist jetzt schon klar, dass Parlament und Verwaltung auf eine derartige Attacke nicht genügend vorbereitet waren. Dies zeige allein schon die Dauer der Angriffe, die nun schon seit Tagen anhielten. Für Fernmeldedienstanbieter sei die Abwehr von DDoS-Angriffen tägliches Brot. Dies entspreche dem Einmaleins in der Branche.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen.

