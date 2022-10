Hallenradsport-SM in Seuzach – Dem Duo aus Pfungen ist der Titel nicht zu nehmen An den Schweizer Meisterschaften in Seuzach gewinnen die Pfungemer Radballer Severin und Benjamin Waibel sowie im Kunstradfahren der Wülflinger Siel Meier die Goldmedaillen. Pascal Spalinger

Die Pfungemer Benjamin Waibel (am Ball) und Severin Waibel verteidigten in der Sporthalle Rietacker ihren Schweizer Meistertitel. Foto: Urs Kindhauser

Der vom RC Winterthur bestens organisierte Grossanlass im Rietacker war ausgezeichnet besucht – freie Plätze waren in der Halle und auf der Galerie Mangelware. Sowohl im Radball als auch im Kunstradfahren wurden sehr gute Leistungen geboten.

Im Kunstradfahren waren praktisch keine regionalen Athletinnen und Athleten am Start. Siel Meier (Radsport Wülflingen) gewann als einziger Teilnehmer der Männer-Einzelkategorie den Meistertitel. Die restlichen Medaillen gingen an Vertreterinnen externer Vereine.

Gold und WM-Start

Ganz anders im Radball: Dort waren mit Pfungen (Severin und Benjamin Waibel) sowie dem RC Winterthur (Roman Baumann und Tim Russenberger) gleich zwei Teams aus der Region im Einsatz. Dabei wurden die Pfungemer ihrer Favoritenrolle gerecht: Nach klaren Siegen über Liestal und Winterthur hatten sie zwar gegen die jungen Vertreter aus Mosnang längere Zeit mehr Mühe als gewünscht, konnten sich letztlich aber trotzdem knapp durchsetzen.

Danach war der Jubel gross, denn der Sieg über Mosnang bedeutete gleichzeitig den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels. Dank eines weiteren klaren Siegs gegen Altdorf wiesen die Pfungemer am Ende eine makellose Bilanz auf: In der gesamten Meisterschaft gaben sie nur ein einziges Unentschieden ab. Damit haben sie sich für die WM qualifiziert, die vom 4. bis 6. November in Gent stattfindet.

Weil sich ihre Gegner gegenseitig Punkte abnahmen, wurde den Winterthurern vor ihrem letzten Spiel ein Podestplatz quasi auf dem Silbertablett serviert. Dazu war aber noch ein Sieg gegen Mosnang nötig. Lange sah es auch danach aus, doch in der letzten Minute liessen sich die Gastgeber die Butter vom Brot nehmen und verloren 3:4. Dies bedeutete hinter Mosnang und Altdorf den 4. Schlussrang.

Tim Russenberger (links) und Roman Baumann vom RC Winterthur wehren sich gegen Pfungens Meisterduo. Am Ende wurden sie Vierte. Foto: Urs Kindhauser

