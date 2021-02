4:2 in La Chaux-de-Fonds – Dem EHCW gelingt ein Überraschungssieg Dem 5:3-Erfolg gegen die GCK Lions am Mittwoch lassen die Winterthurer am Samstag ein 4:2 in La Chaux-de-Fonds folgen. Dabei fehlten den Winterthurern beide Kanadier. Urs Kindhauser

Fabio Arnold (links) war dreifacher Torschütze für den EHCW. Foto: Madeleine Schoder/Archiv.

Als die Winterthurer schon längst in der Kabine verschwunden waren, hörte man sie noch bis auf die Tribünen der leeren Patinoire des Mélèzes jubeln. Zurecht. Denn sie hatten mit La Chaux-de-Fonds ein Team geschlagen, das gut in Fahrt war. Und dies, obwohl nach Zack Torquato, der seit Wochen ausfällt, mit Riley Brace wegen einer Rippenprellung auch der zweite Kanadier fehlte. Also rückten andere in den Vordergrund: Fabio Arnold erzielte drei Tore, darunter das alles entscheidende 4:2 45 Sekunden vor Schluss ins leere Tor der Neuenburger. Und im Tor war der junge Damian Stettler einmal mehr der grossartige Rückhalt, ohne den es nicht geht.