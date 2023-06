Trotz 0:9 im Derby gegen Veltheim – Dem FC Phönix Seen fehlt es im Sturm Die Winterthurer beenden die Saison in der 2. Liga auf Rang 8, einen Punkt hinter Seuzach und einen vor Wiesendangen. Es wäre mehr drin gewesen. Urs Kindhauser

Phönix-Trainer Manuel Trashorras sieht das Hauptproblem seines Teams in der Offensive. Foto: Madeleine Schoder

Eines ist sicher: Das deftige 0:9 des FC Phönix am Sonntag auf dem Veltemer Flüeli ist nicht repräsentativ für die Leistungen der Seemer in der Rückrunde. Denn abgesehen von diesem Match gegen Veltheim waren die Auftritte des Teams von Trainer Manuel Trashorras gerade gegen die Spitzenmannschaften der 2.-Liga-Gruppe 2 sehr ordentlich. Phönix hat Zürich City und Gossau geschlagen, gegen Schaffhausen 2 ein 1:1 erreicht und gegen Gruppensieger Dübendorf (1:2) sowie Rüti (3:4) nur knapp verloren. Umgekehrt gab es gegen die Absteiger Schwamendingen (3:0) und Beringen (4:1) klare Siege. Man kann also auch nicht sagen, Phönix hätte gegen die schwächsten Teams der Liga Punkte liegen gelassen oder sich Blössen gegeben.