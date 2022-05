Entscheidung um Aufstieg – Dem FCW helfen nur zwei Siege Im Schatten des absoluten Spitzenspiels Schaffhausen – Aarau darf sich der FC Winterthur gegen Neuchâtel Xamax (und dann in Kriens) keinen Ausrutscher leisten, will er doch noch wenigstens die Barrage erreichen. Damit wäre eine gute Saison gekrönt, sonst nicht. Hansjörg Schifferli

Ein volles Haus wie gegen Schaffhausen und Thun wirds am Samstag geben, wenn Xamax auf der Schützenwiese antritt. Foto: Roger Hofstetter

Die Wochen sind vorbei, da sich der FC Winterthur in seine Rolle als Aufstiegsfavorit Nummer 1 spielte; als Mannschaft, deren Kader das breiteste und beste der Liga ist, deren spielerische Fähigkeiten ihn zum kommenden direkten Aufsteiger machen müssten. Wer dann in Yverdon, daheim gegen Schaffhausen und Thun, schliesslich am vergangenen Montag in Wil nicht über ein Unentschieden hinauskommt, der muss nicht nur damit leben, dass sein Ansehen schwindet. Wichtiger ist, dass er abrutscht, von der Nummer 1 der Tabelle zur Nummer 3. Also haben Schaffhausen und Aarau, die sich am Samstagabend in Herblingen zum absoluten Spitzenspiel treffen, die Chance, aus eigener Kraft Aufsteiger zu werden.