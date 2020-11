Happiges Programm wegen Corona – Dem FCW stehen zehn Spiele in 32 Tagen bevor Nach fünf Spielverschiebungen ist der nächste Einsatz des FC Winterthur auf den 20. November geplant – gefolgt von weiteren neun Partien bis kurz vor Weihnachten. Hansjörg Schifferli

Der letzte Einsatz des FCW (vorne Adrian Gantenbein), der Sieg in Thun, liegt schon bald einen Monat zurück. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Am 20. Oktober, einem Dienstagabend, kehrte der FCW als 1:0-Sieger von seinem Auswärtsspiel in Thun heim. Seither hat er nicht mehr gespielt, nicht weniger als fünfmal wurde er wegen Coronafällen in seinen Reihen oder bei den Gegnern gestoppt. Genau einen Monat nach jenem Tag soll er nun endlich wieder um Punkte spielen, am kommenden Freitag daheim gegen den SC Kriens.

Was dann aber folgt, ist happig, wie der gestern von der Liga bekanntgegebenen Terminierung der Nachtragsspiele zu entnehmen ist: Der FCW wird vom 20. November bis 22. Dezember durchgehend im Dienstag-Freitag-Rhythmus spielen müssen; in 32 Tagen werden es zehn Spiele sein. In dieser Kadenz musste der Verein zwar schon nach dem Re-Start im vergangenen Sommer spielen. Aber damals galten für alle Teams dieselben Voraussetzungen – und das zu sommerlichen und nicht winterlichen Platzverhältnissen.